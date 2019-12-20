نوفاك: روسيا وأوكرانيا توصلتا لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه "تم في ختام المشاورات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين، وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، كما اتفق المتفاوضون على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الجهات المعنية".
ولفت إلى أن "الجهات تأمل في أن يتم في القريب العاجل تنسيق الاتفاق النهائي لتمديد عقد الغاز" وقال "نعم، بالطبع، ناقشنا كل هذه القضايا"، مشددا على أن "مشروع بروتوكول الغاز صار حاليا "في درجة عالية من الجهوزية".
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