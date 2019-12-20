شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: داعش أنشأت شعبة لتجنيد النساء وتدريبهن على العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن كثيرًا من التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تستخدم النساء والأطفال لخدمة أغراضها فقد اعتمد تنظيم القاعدة على النساء من قبل، وكذلك تنظيم خراسان اعتمد عليهن أيضًا.

أضاف فهمى، لــ"الخليج 365"، أن داعش جندت النساء لخدمة أهدافها فعلى سبيل المثال أنشأت شعبا وقطاعات بداخلها لتدريب وتأهيل النساء، ليس ذلك فحسب، بل أنشأت شعبة كاملة للعمل على تجنيد النساء وضمهن إلى التنظيم المتطرف.

وأشار فهمى، إلى أنه ثبت يقينًا أن كثيرًا من الجماعات الإرهابية تعتمد على النساء من أجل تنفيذ مخططاتها، لافتا إلى المرأة داخل داعش تستخدم أيضًا فى العمل عبر مجموعات على شبكة الإنترنت لاستهداف النساء وضمهن فقط، بل أيضا لنقل تعليمات التنظيم إلى أفراده.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك تقريرًا أصدرته الخارجية الأمريكية مطلع عام 2019 تحدثت فيه عن استراتيجية التنظيمات الإرهابية فى الاستعانة بالنساء لاستخدامهن فى أغراضها.