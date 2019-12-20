الرئيس الإيراني يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

من المقرر أن يصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وسط توترات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي تاريخي.

وأعلنت الحكومة اليابانية أن روحاني، الذي سيصبح أول زعيم إيراني يزور اليابان منذ 19 عامًا، من المقرر أن يجتمع مع أبي بعد وصوله إلى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن اليابان "تبذل جهودا دبلوماسية، بالتعاون مع الدول المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في الشرق الأوسط".

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وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران وفرضت سلسلة من العقوبات الصارمة الرامية إلى إصابة الإقتصاد الإيراني بالشلل.

وفي يونيو الماضي أصبح آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عامًا للقاء روحاني وزعيم الثورة الإيراينة علي خامنئي بشكل منفصل.

وتأتي زيارة روحاني بعد حوالي شهر من اندلاع احتجاجات في إيران بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود وخفض حصة الوقود المدعم وسط أزمة اقتصادية عميقة نتجت عن العقوبات الأمريكية.