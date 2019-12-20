ضبط سائق مقطورة أسقط كوبري مشاة على طريق الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت قوات مديرية أمن القاهرة القبض على سائق متهم بالتسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة، على طريق القاهرة "الإسماعيلية - الصحراوي".

كانت شرطة النجدة دائرة قسم شرطة بدر، تلقت بلاغًا باصطدام سيارة نقل (مقطورة) بجسم كوبري مشاة، على طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، في اتجاه الإسماعيلية، قرب المركز الطبي العالمي، دائرة القسم.

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بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير سيارة نقل "دون لوحات معدنية محملة بالقمامة" عكس الاتجاه بمحل البلاغ، اصطدمت المقطورة بالجسم المعدني للكوبري، ما أدى إلى انهيار جزئي بالكوبري، قبل أن يلوذ قائد السيارة بالفرار تاركًا سيارته.

أسفر الحادث أيضًا عن انفصال المقطورة عن السيارة، ما أدى إلى غلق الطريق في اتجاه الإسماعيلية، قبل إجراء التحويلات المرورية اللازمة، ورفع آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.​