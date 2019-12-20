ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٤ حال استقلالهم سيارة فان تسير عكس الاتجاه على مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر واصطدامهم بقطار قادم من مدينة طنطا في اتجاه مدينة الزقازيق.

تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة فان بقطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وقال وكيل وزارة الصحة إن المصابين هم أمجد محمد حسن (15 عامًا - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة)، هبه حامد محمد ( 40 عامًا - مصابة بكسر في الساعد الأيسر واشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالبطن كسر في الساق اليسرى)، شروق سليمان الكواوي (20 عامًا - اشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة)، إصابة طفلة 3 سنوات باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدري و كدمات.

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وصرح وكيل وزارة الصحة أن من بين الضحايا، طفل مجهول يبلغ من العمر 7 سنوات، و6 أشخاص هم صفاء محمد شقيطه (40 عامًا)، عوض محمد شقيطه (15 عامًا)، رحاب محمد عوض شقيطه (40عامًا)، هشام مصطفى (78 عامًا)، والطفل حسانين مجدى حسانين (3 أشهر).

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