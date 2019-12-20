"أجر ومنفعة".. الصوب الزراعية تؤهل طلاب الثانوية وتُدر دخلًا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجحت مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية ليس فقط للتدريب العملي للطلبة بل لتأهيل خريجي المدرسة لسوق العمل وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إقامة 100 ألف صوبة، إضافة إلى خدمة المجتمع المحيط في بيع خضر بأسعار مخفضة ومساهمة في حل مشكلة نقص الخضر بالوادي الجديد.

"الخليج 365" رصد جهود المدرسة في تنفيذ مخطط العمل في المدرسة ومساهمتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية.

أكرم حمد الله، مدير إدارة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، يقول إن المدرسة في العام الدراسي 2019/2020، بها 831 طالبًا وطالبة، بواقع 245 طالبًا بالصف الأول و218 بالصف الثاني، و215 بالصف الثالث، وبها 9 أقسام دراسية، وتزرع المحاصيل الزراعية على مساحة 12 قيراطًا في مزرعة داخل المدرسة، وبدأت في تنفيذ مشروع الصوب الدراسية بداية العام الدراسي الجاري، لعدة أهداف أبرزها خدمة المجتمع وتدريب الطلبة بشكل علمي.

وأكد يحيى سيد عبد الرؤوف، كبير معلمين بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ومشرف عام قسم الخضر ومشروع الصوب الزراعية، أن المدرسة نفذت 4 صوب زراعية منزرعة بمحصول الخيار، وخلال زيارة لمحافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، الشهر الماضي للمدرسة دعم المدرسة بـ5 صوب زراعية إضافية للمدرسة جرى زراعتها بمحصول البسلة.

وأوضح "يحيى"، أن الصوبة الزراعية المنزرعة بمحصول الخيار على مساحة 9×16 مترًا، تتكلف في زراعتها من 1000 إلى 1500 جنيها، وتحقق ربحًا صافيًا في العروة الشتوية 1000 جنيه بمعني أن المكسب 100%، بينما الصوب الزراعية الخمسة المنزرعة بالبسلة فهي على مساحة 6×40 مترًا، وبدأت حاليًا تنتج بشائر من المحصول بينما يتراوح متوسط الإنتاج على مدار الموسم من نصف طن وحتى 750 كجم.

ولفت إلى، أن الهدف من إقامة الصوب الزراعية لتعليم الطلبة في المقامة الأول وصقل مهارات طالب المدرسة ضمن خطة المنهج العملي الدراسي، إضافة الي تأهيل الطالب لسوق العمل الخارجي.

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ويقول غمري محمود الشربيني، كبير معلمي الهندسة الزراعية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، إن إدخال مشروع الصوب الزراعية بدأ هذا العام 2019، حيث كانت العام الماضي خالية من الصوب، ولكن بدأت هذا العام في تنفيذ الصوب الزراعية تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 100 ألف صوبة، ومنها بدأت مديرية التربية والتعليم في تدريب معلمي المدرسة على تركيب وتشغيل الصوب الزراعية.

وأضاف أن مشروع الصوب الزراعية بالمدرسة له أكثر من هدف، الأول هو تخريج طالب يحتاجه سوق العمل الحالي، في ظل توجه المحافظة في التوسع بالصوب الزراعية لمواجهة النقص الحاد في الخضر، بينما الهدف الثاني من المشروع هو المشاركة المجتمعية في إنتاج محاصيل سواء في توقيت زراعتها أو في غيره، مع بيع هذه المنتجات للمواطن العادي خارج المدرسة بسعر أقل من السوق الخارجي، بينما الهدف الثالث هو تحقيق ربح يجري صرفه وإنفاقه فيما يعود بالنفع علي الطالب نفسه ولخدمة الأنشطة الطلابية والعملية التعليمية بالمدرسة أي تصبح أجر ومنفعة.

وأوضح، أن سبب زراعة البسلة في هذا التوقيت داخل صوبة بالمدرسة بالرغم أن هذا التوقيت هو الوقت المناسب لزراعتها خارج الصوب، هو أن مشروع الصوب مشروع أول مرة ينفذ بالمدرسة، ولذلك من الناحية الفنية فإن زراعة البسلة في الأرض الجديدة أسفل الصوبة يسهم بشكل مباشر في تحسين خواص التربة كما أنها محصول قلوي يعود بالنفع على المحصول الذي يزرع المرة المقبلة.

محمد زين العابدين عبد المعز صالح، طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، قال: "المدرسة تدربنا حاليًا على كيفية عمل وتركيب الصوبة الزراعية بشكل عملي عشان بكرة وبعده لما أتخرج ألاقي لقمة عيش لي في صوبة"، موضحًا أن المحافظة تنفذ حاليًا مشروع الصوب الزراعية بشكل موسع، وفي ظل أن الخضار يأتي إلينا من محافظات أسيوط وسوهاج، فإن الصوبة أصبحت فرصة عمل وهي ما أسعى لتنفيذه عقب تخرجي خاصة بعد تأهيل المدرسة لي وتعريفي كيفية إنشاء وتركيب وتشغيل الصوبة.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، أن مشروع الصوب بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية قائم على 9 صوب زراعية، بواقع 4 من المديرية و5 صوب جري نقلهم من الوحدة المحلية لقري عزب الشركة بمركز الخارجة دعما من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، للتوسع في المشروع بالمدرسة.

أضاف صلاح، أن الصوب الزراعية تنفذ من خلال مشروع رأس المال الذي تنفذه الوزارة بالمدرسة كل عام، وتهدف الصوب الزراعية الي عدة أهداف أبرزها تدريب الطالب بشكل عملي على المنهج الدراسي، وتأهيله لسوق العمل الخارجي من خلال توفير فرصة عمله له عند تنفيذ صوبة زراعية خاصة به، من خلال المنح والقروض التي تقدمها المحافظة للخريجين، إضافة إلى خدمة المجتمع من خلال طرح منتجات الصوب الزراعية من خلال منفذ المدرسة بميدان البساتين بمدينة الخارجة بأسعار مخفضة، وطرحها في المصالح الحكومية.

ولفت إلى، أن المديرية بصدد التوسع في تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية في جميع المدارس الزراعية بالمحافظة، وفي جميع مساحات الأراضي التابعة للمديرية التي تسمح بإقامة صوب زراعية عليها.