الحريري: استمعت لنداء الثورة وتعلمت منها والحل تشكيل حكومة تكنوقراط

محمد اسماعيل - القاهرة - قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنهم كسلطة فشلوا في حل العديد من الأزمات التي ضربت لبنان منها الكهرباء والاتصالات وأزمة النفايات.

وكتب الحريري سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيها أن القوى السياسية اللبنانية تعمل بخلفية طائفية، في ظل وجود شباب بالشوارع ينادون بوقف الطائفية في لبنان.

وتابع في تغريداته، أنه مع الثورة اللبنانية ومطالبها بتشكيل حكومة تكنوقراط قائلاً: "لست أنا من يشكل الحكومة ولكنني لست مرتاحًا لأنني أخاف على البلاد" مضيفًا أنه استمع لنداء اللبنانيون منذ الدقيقة الأولى للثورة وعليه تقدم باستقالته ورشح نواف سلام خلفًا له، مؤكدًا أنه تفاجئ بموقف حزب القوات اللبنانية، بعدم تسمية أي شخص لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأكد الحريري، أن الحل الوحيد للأزمة اللبنانية هو تشكيل حكومة تكنوقراط، كما نادت الثورة الشعبية في لبنان، الذي قال في تغريداته إنه تعلم منها.

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وكان قد أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الخميس، عن تكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية، أن الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس عون اليوم، حصد خلالها المرشح الدكتور حسان دياب على 69 صوتًا، فيما حصد السفير نواف سلام، 13 صوتًا، وصوتًا واحدًا للدكتورة حليمة قعقور، فيما امتنع عن التصويت 42 آخرين.

وشهد لبنان مساء الخميس، قطع العديد من الطرقات من قبل المتظاهرين احتجاجًا على تكليف دياب لتشكيل الحكومة، مؤكدين على مطالبهم بتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الطبقة السياسية التي حكمت البلاد طوال العقود الماضية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة بشتى المدن للمطالبة بإسقاط الحكومة، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف في بعض المناطق، وهاجم أنصار حزب الله وحركة أمل المتظاهرون في عدة مدن، قبل أن يمنعهم الجيش اللبناني من الاحتكاك بالمحتجين.