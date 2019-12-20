تصادم قطار وسيارة.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر تصادم قطار بـ"سيارة فان" في قرية دنديط بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء فاضل عمار؛ مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية؛ إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد إبلاغ مأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم سيارة فان بقطار قادم من اتجاه طنطا إلى مدينة الزقازيق على مزلقان الصوفي بالوحدة المحلية لقرية أبو ليلة.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار بـ"سيارة فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة للوحدة المحلية بقرية أوليلة وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.
وفي السياق ذاته كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة بالتوجه للاطمئنان على مصابي حادثة قطار مزلقان دنديط بميت غمر.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات المصابين من العلاج اللازم أو إجراء عمليات إذا لزم الأمر وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.
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