تركيا/ انطلاق مناورات للأمن السيبراني بمشاركة 18 دولة منها تونس

وكالات- أنطلقت في تركيا اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 ، مناورات للأمن السيبراني بمشاركة 18 دولة.

المناورات التي تنظّمها وزارة النقل والبنى التحتية التركية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحمل اسم "الدرع السيبراني 2019".

وتقوم المناورات على تشكيل كل بلد من البلدان المشاركة، فريقاً مكوناً من 5 أفراد مختصين في أمن المعلومات والأنظمة، ليعملوا على اكتشاف ثغرات في أنظمة وبرامج تم تحضيرها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

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والهدف من هذه المناورات، تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتطوير التنسيق والتعاون بين الفرق، وقياس إمكانات البلدان للتدخل في الوقائع الخاصة بهذا المجال.

وستختتم المناورات مساء الـ 20 من ديسمبر الجاري، بتوزيع جوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى.

الدول المشاركة هي تركيا، وإسبانيا، ولتوانيا، وألبانيا، والجبل الأسود، وأوكرانيا، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزباكستان، وقيرغيزستان، وتونس، والمغرب، ونيبال، وفلسطين والعراق.