دشن سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال بلبنان، هاشتاج "صار الوقت" علي حسابة بتويتر، بعد مداخلته التليفونية ببرنامج الاعلامي مارسيل. وقال "الحريري"، "‏لست انا من يشكّل الحكومة ولكنني لست مرتاحاً لأنني أخاف على البلد". على البلد". وأضاف: "ايضا إننا ‏فشلنا في حل مشكلة النفايات وكان الخلاف على التكنولوجيا التي يجب ان تستخدم مثلاً" . واشار الى ان الامور لم تكن لمصالح طائفية بل لمصالح شخصية ‎ولكن ‏الكل يريد ان يعمل بخلفية طائفية للاسف، لافتًا "والحمدلله صار في شباب بالشارع تصرّخ وتقول : كفى طائفية ‎ و‏علينا جميعاً بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي التكاتف والإستماع لكلمة الثورة لأنها علّمتني الكثير من الأمور ".



لمصالح طائفية بل لمصالح شخصية ‎ولكن ‏الكل يريد ان يعمل بخلفية طائفية للاسف، لافتًا "والحمدلله صار في شباب بالشارع تصرّخ وتقول : كفى طائفية ‎ و‏علينا جميعاً بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي التكاتف والإستماع لكلمة الثورة لأنها علّمتني الكثير من الأمور ".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريري بعد تدشينه "صار الوقت": الكل يعمل بخلفية طائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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