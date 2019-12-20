مفكرون عرب يفسرون خطوات عزل ترامب عبر تويتر

قرر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد التصويت بالموافقة على فقرتين هما "إساءة استخدام النفوذ" و"عرقلة عمل الكونجرس".

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الآن أوراق اللعب في يد مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع البدء بمحاكمة في يناير المقبل بحسب تصريحات زعماء المجلس.

ووفقا للدستور الأمريكي بالفقرة الثالثة من المادة الثانية، فإم القضية ترسل إلى مجلس الشيوخ، إذ ينص الدستور على أن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز

إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وبالرغم من الإجراءات تتأخذ وقت طويل إلا أن ترامب تعقدت فرصه في الدخول الانتخابات القادمة، وكان لمثقفين والكتاب العرب رأي في هذه القضية نرصدها إليكم: -

فقتا تركي على موقع "تويتر" "محد شاله إلى العجوز هذي".

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أما جوزيب فقارن بين الوضع في لبنان وفي أمريكا وقال " وقت المسؤول ببلاد العالم بيغلط... بيطير المسؤول.. وقت المسؤول بلبنان بيغلط... بيطير البلد".

أما الباحث والكاتب الكويتي مشعل النامي فعلق"إجراءات عزل الرئيس الأمريكي معقدة وهي بالكاد وصلت إلى المرحلة الثانية من أصل 4 مراحل حيث

يليها محاكمة مجلس الشيوخ ثم تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين..وإذا كان لدى الديمقراطيين مفاجئات أكثر ربما يكون ترامب في خطر أما في الوضع الحالي فهناك إجماع بالحزب الجمهوري على مساندته".

أما الإعلامي سلمان الشريدة فقال "يجب أن يصوت ثلثي مجلس الشيوخ على عزل الرئيس دونالد ترامب حتى يتم حسم قضية الإتهامات الموجة، ومن الصعب أن يتم ذلك، لأن المجلس يشكل الأغلبية الجمهورية، وهم يدركون تماماً بأن دوافع هذه الحملة على الرئيس ترامب هي دوافع حزبية بدأت منذ فوزه بالرئاسة الإمريكية 2017م".

أما عبد الله الشايجي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت، ففسر قائلًا " تم إدانة ترامب في مجلس النواب بتهمتي إساءة استخدام سلطاته وعرقلة تحقيقات الكونجرس، بانقسام حزبي فاضح لم ينشق أي نائب جمهوري برغم تجاوزات ترامب التي تتعدى حسب محللين تجاوزات نيكسون-اتهم ترامب بغضب الديمقراطيين بالاعتداء على الديمقراطية/بينما يصر الديمقراطييون-أنهم ينتصرون للدستور".