خيام وبسط وكراتين تمر وحقائب مدرسية للمحتاجين في اليمن

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أمس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في جنيف، واستعرض معه جهود المملكة الإنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئين والنازحين في جميع دول العالم، وبحثا الشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، ومناقشة البرامج والمشاريع المستقبلية للطرفين لخدمة اللاجئين حول العالم.

تعاون

التقى مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، في الرياض، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد جيلبير أنغبو والوفد المرافق له، وقدم لهم نبذة عن مشروعات المركز لدعم المزارعين، وتقديم الأدوات اللازمة لهم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة بطرق احترافية، لزيادة الإنتاج الزراعي بالمناطق الأكثر خصوبة في الدول المحتاجة حول العالم وبالأخص اليمن وسورية والصومال.

وبحث الجانبان التعاون بين المركز والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في المشاريع ذات الصلة.

مواد إيوائية

دشن المركز في محافظة الضالع، أمس، مشروع توزيع مساعدات إيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط يستفيد منها 2880 فردا.

كما وزع المركز 5680 كرتونا من التمور للأسر المتضررة في مديريات التحيتا، حيس، بيت الفقيه، الحوك، الحالي، بمحافظة الحديدة، استفاد منها 34080 فردا.

كما وزع مواد إيوائية شملت 518 حقيبة شتوية استفاد منها 3857 فردا من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات لحج، حضرموت، المهرة.

ووزع كذلك مساعدات إيوائية للمتضررين والنازحين بينها 80 خيمة و160 بساطا و480 بطانية بمديرية حيران في حجّة اليمنية، استفاد منها 400 فرد.

سلال غذائية

وزع المركز 750 سلة غذائية تزن 55 طنا و500 كيلوجرام، للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ وللفقراء من المجتمع المحلي في جمهورية جيبوتي.

مشاركة

شارك المركز بالمعرض المصاحب للدورة الـ20 للجنة السعودية الألمانية المشتركة في برلين، واستعرض جهود المملكة عبر عروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم للدول المنكوبة في 45 دولة وما نفذ في اليمن بشكل خاص، ومنها مشروع «مسام» لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.

‏مساعدات

5680

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كرتونا من التمور

518

حقيبة شتوية

80

خيمة

160

بساطا

480

بطانية

750

سلة غذائية

55.5

طنا وزن السلال