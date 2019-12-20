فيصل بن فرحان والجبير يستقبلان وزير خارجية إريتريا

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين. كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



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