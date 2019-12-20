بنتن يلتقي وزير الحج الأفغاني

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة أمس، وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية مولي عبدالحكيم منيب، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أفغانستان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمتهم. ووقع الوزيران ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من أفغانستان، وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.



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