غالبية الشيوخ تضعف عزل ترمب

بعد 10 ساعات من النقاش بشأن مواد مساءلة الرئيس الأميركي في مجلس النواب قدم خلالها المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون خطابات ملتهبة مؤيدة ومعارضة للرئيس، أقر المجلس المادة الأولى وهي استغلال السلطة بتصويت 230 صوتا مقابل 197 صوتا، والمادة الثانية وهي عرقلة عمل الكونجرس بتصويت 229 صوتا مقابل 198 صوتا.

ما هي المساءلة

يقول موقع businessinsider إن الإقالة من قبل مجلس النواب لا تعني الإزالة التلقائية من المكتب، فالإقالة هي المكافئ السياسي للإجراءات الجنائية، وعندما يبدأ مجلس النواب التحقيق في قضية المساءلة، يكون من المماثل أن يقوم المدعون العامون بفتح تحقيق في هدف إجرامي.

في حالة ترمب، فإن عملية استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم في جلسات خاصة وجمع أدلة مماثلة لإجراءات هيئة المحلفين الكبرى والتي تحدث خلف أبواب مغلقة، حيث كان قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب بالكشف عن مواد المساءلة ضد ترمب أقرب إلى قرار هيئة المحلفين الكبرى بتقديم تهم جنائية ضد المدعى عليه.

الآلية الدستورية

وتنص الآلية الدستورية لعزل الضابط الفيدرالي في المادة 2، القسم 4 من دستور الولايات المتحدة، على أن «الرئيس ونائب الرئيس وجميع الضباط المدنيين في الولايات المتحدة، يجب عزلهم من مناصبهم بعد اتهامهم بارتكاب تهمة الخيانة العظمى أو الرشوة أو إدانتهم، أو غيرها من الجرائم والجنح الكبيرة».

ماذا حدث بعد ذلك

نظرًا لأن غالبية الممثلين صوتوا الأربعاء لتوجيه الاتهام إلى الرئيس بمادتين من المساءلة، ستنتقل العملية الآن إلى مجلس الشيوخ المسؤول عن إجراء محاكمة عادلة ونزيهة، على أن يقدم الجانبان قضاياهم إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يقومون بدور المحلفين، بينما يرأس رئيس المحكمة جون روبرتس جلسات الاستماع.

ليس من الواضح من الذي ستعينه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب كمديرين لمساءلة قضائية في الأيام المقبلة، لكن تبرز بعض الأسماء، إذ تولى النائب آدم شيف من كاليفورنيا، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب دورا رائدا في الإشراف على التحقيق الخاص بمقاضاة مجلس النواب في ترمب، وخلفيته كمدعٍ عام اتحادي يمكن أن تجعله مؤهلاً بشكل فريد لإثبات قضية ترمب في مجلس الشيوخ.

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محاكمة الشيوخ

ونظرا إلى أن الكونجرس مستمر في العطلة، فمن المحتمل أن تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، خصوصاً أن كبار الجمهوريين أوضحوا أنهم يريدون إجراء محاكمة في أسرع وقت ممكن.

من أجل إقالة ترمب من منصبه، يجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ - 67 عضواً - لإدانته، إذ يتكون مجلس الشيوخ من 53 جمهوريًا و45 ديمقراطيا واثنين من المستقلين الذين يجتمعون مع الديمقراطيين، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتم عزل ترمب من منصبه.

ماذا يحدث في الأيام المقبلة بشأن المساءلة

- تنتقل المساءلة إلى مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة

- رئيسة مجلس النواب تعيّن ديمقراطياً لإدارة المساءلة

- يدفع الجمهوريون لتقديم دفاعات عن الرئيس

- تحتاج إقالة ترمب لتصويت ثلثي مجلس الشيوخ المائة