إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ

واشنطن (وكالات)

أحال مجلس النواب الأميركي، امس، الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة سوء استغلال السلطة.

وجاء قرار مجلس النواب بإدانة ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا.

كما صوت المجلس على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.

وبذلك أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

وعلى الفور رد ترامب على قرار مجلس النواب الأميركي في تغريدة اعتبر فيها أن المحاكمة البرلمانية لم تكن دستورية وأن ما يجري هو «انتحار سياسي».

وتعقيباً على التصويت، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان «اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب».

وأضافت: «الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرئته تماما».

وأصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأميركي، ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون «جرائم وجنحا خطيرة». ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.وندد ترامب بقرار مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين محاكمته في مجلس الشيوخ، إذ تؤرقه فكرة أن يكون قد دخل التاريخ من هذا الباب، وإن كان مطمئنا إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سينقذونه من العزل.

وفي لقاء جماهيري في إطار حملة الدعاية الرامية لإعادة انتخابه في ولاية ميشيجان في الوقت نفسه الذي كان مجلس النواب يصوت فيه على محاكمته قال ترامب: «هذه المساءلة المتحيزة التي لا صلة لها بالقانون مسيرة انتحار سياسي للحزب الديمقراطي».

ولم تهدئ ترامب تطمينات من السيناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، بأن المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يدين الرئيس في محاكمة أوائل العام المقبل.

وفي ولاية ميشيجان، التي كان لها دور في فوزه في الانتخابات عام 2016، وسيكون التصويت فيها حاسما في نوفمبر المقبل، عبّر ترامب عن شعوره بالفخر لوقوف الجمهوريين في مجلس النواب متحدين في معارضة المساءلة، ولأن ثلاثة من الديمقراطيين اعترضوا على مساءلته.

وقال الرئيس الأميركي إن نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب والديمقراطيين نالوا «علامة خزي أبدية»، مضيفا أن عشرات الملايين سيخرجون العام المقبل لإنهاء سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والتصويت على «طرد بيلوسي من منصبها». وقال ترامب عن الديمقراطيين «هم الذين يجب مساءلتهم، كل واحد فيهم»، وفق ما نقلت «رويترز».

بوتين يتوقع أن ينجو ترامب من المساءلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إنه يتوقع أن يبقى نظيره الأميركي دونالد ترامب في منصبه رغم موافقة مجلس النواب الأميركي على محاكمته في مجلس الشيوخ. وقال بوتين إن الادعاءات ضد ترامب «من نسج الأحلام» وإنه يعتقد أن مجلس الشيوخ الأميركي لن يعزل ترامب على الأرجح.

وأضاف أن روسيا مستعدة للاتفاق على معاهدة «ستارت» جديدة مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، لكن لم يأت أي رد على المقترحات الروسية.

وقال إن الديمقراطيين في الولايات المتحدة أجروا مساءلة للرئيس دونالد ترامب لأسباب «ملفقة» من أجل إلغاء فوزه في انتخابات 2016. وأضاف، إنه يتوقع نجاة ترامب من المساءلة وبقاءه في منصبه. لكن بوتين، مثل غالبية المراقبين، قال إنه يتوقع تبرئته في المجلس.

وقال الرئيس الروسي «من المستبعد أنهم سرغبون في إبعاد ممثل لحزبهم عن السلطة بناء على أسباب أرى أنها ملفقة بشكل كامل».

وأضاف «هذا ببساطة استمرار للمعركة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة حيث يحاول الحزب الذي يخسر الانتخابات، وهو هنا الحزب الديمقراطي، تحقيق نتائج باستخدام أساليب ووسائل أخرى.