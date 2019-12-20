البرلمان الألماني: «حزب الله» إرهابي ويجب حظره

برلين (رويترز) أقر البرلمان الألماني، أمس، اقتراحاً يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة «حزب الله» اللبنانية على الأراضي الألمانية، مشيراً إلى أنشطته الإرهابية خصوصاً في سوريا.

وأيّد المحافظون من حزب «ميركل» الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. وسيزيد الاقتراح الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف.

ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لـ«حزب الله»، التي قاتلت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة في اتخاذ مواقف من أنصار «حزب الله» المشتبه في جمعهم المال لصالح الجماعة الإرهابية في ألمانيا عن طريق منح الادعاء مزيدا من سلطات التحقيق. لكنه قال «إن هذه الإجراءات غير كافية».

وتحث الولايات المتحدة ألمانيا على حظر أنشطة «حزب الله» بالكامل في رفض لمزاعم بأن جناحه العسكري وجناحه السياسي كيانان منفصلان.

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