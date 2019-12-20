حسّان دياب رئيساً لحكومة لبنان دون غطاء «المستقبل»

بيروت (وكالات)

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون مساء أمس، بعد انتهاء الاستشارات، الوزير السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب، بتشكيل حكومة بعدما حصد تأييد نواب «حزب الله» وحلفائه رغم تحفظ كتلة «المستقبل» برئاسة سعد الحريري، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان: «بعد أن أجرى رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى الأستاذ حسن دياب لتكليفه تشكيل الحكومة».

وبعد وقت قصير، وصل دياب إلى القصر الرئاسي حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري.

ونال دياب، وهو شخصية مستقلة لا ينتمي إلى أي حزب، تأييد 69 نائباً من النواب الذين شاركوا في الاستشارات، غالبيتهم من كتل «حزب الله» وحلفائه، ولاسيما التيار الوطني الحر، حزب عون، وحركة «أمل» التي يتزعمها بري.

وتنتظر دياب، الذي لم يحظ بدعم أبرز ممثلي الطائفة السنية، مهمات صعبة في ظل انهيار اقتصادي. فهو يواجه شارعاً غاضباً يطالب بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة السياسية والمجتمع الدولي الذي يشترط تقديمه دعماً مالياً لبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في أول تعليق بعد تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة «أنه مستقل»، بعد تسميته بشكل رئيسي من نواب «حزب الله» وحلفائه، مؤكداً للمتظاهرين في الشوارع منذ شهرين أن «انتفاضتهم» تمثّله.

وتوجّه دياب، في كلمة ألقاها بعد لقائه رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري في القصر الرئاسي للبنانيين بالقول: «إنني ومن موقعي كمستقل أتوجه إليكم بصدق وشفافية، أنتم الذين عبرتم عن وطنكم ووجعكم، لأؤكد أن انتفاضتكم أعادت تصويب الحياة السياسية»، مضيفاً: «أشعر أن انتفاضتكم تمثلني كما تمثل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية في لبنان».

وبعد ساعات من إعلان الحريري مساء أمس الأول، أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل إعلام محلية توافق «حزب الله»، خصمه الأبرز مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية الأسبق دياب.

وبدأ عون الاستشارات بلقاء الحريري، الذي اكتفى بتحية الصحافيين والقول: «الله يوفق الجميع». ولم تسم كتلة «المستقبل» برئاسة الحريري، التي تضم 18 نائباً وتُعتبر الكتلة السنية الأكبر في البرلمان، بعد لقائها عون أحداً لرئاسة الحكومة التي تعود للطائفة السنية.

ودعا الحريري أنصاره إلى عدم النزول إلى الشارع أو قطع الطرقات، مشدداً على أن الهدوء والمسؤولية الوطنية أولوية والأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار.وامتنع كل من رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام عن تسمية أي مرشح، مبدين اعتراضهما على تسمية «سقطت بالمظلة» في إشارة إلى دياب. وتعكس هذه المواقف عدم دعم أبرز ممثلي الطائفة السنية لتسمية دياب.

وفي المقابل، سمّت كتلة «حزب الله»، التي تضم 12 نائباً، دياب لتكليف رئاسة الحكومة. وعادة ما يمتنع «حزب الله» عن تسمية رئيس للحكومة، وهو ما يشير إلى دعمه الكامل لدياب.

ومن جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة أن تحفظ الحريري وكتلة المستقبل على تسمية دياب يسحب الغطاء السني عن حكومة «حزب الله». وتوقع سلامة أن حكومة مماثلة «ستعمق الأزمة وتدخل لبنان في نفق اقتصادي وسياسي مظلم»، مبدياً خشيته في الوقت ذاته من أن تنقل لبنان إلى «صراع سياسي طائفي». وعارض المتظاهرون الذين يطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة الحاكمة، أسماء عدة تم تداولها لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، وتجمع متظاهرون رافضون لدياب أمام منزله في بيروت، ورددوا هتافات مؤيدة للحريري. ولا يعني تكليف رئيس للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يحتاج أحياناً إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناته.

أكاديمي دخل السياسة من بوابة خروج الحريري

حسان دياب، الذي كُلّف أمس، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان أستاذ جامعي لديه تجربة سياسية قصيرة جداً، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، لكنه يدخل نادي رؤساء الحكومة من بوابة خروج سعد الحريري. وخاض دياب، البالغ من العمر 60 عاماً، غمار السياسة المرة الأولى في العام 2011 وزيراً للتربية بعد إطاحة حزب الله بحكومة سعد الحريري آنذاك، في خضم أزمة سياسية حادة. والمفارقة أنه يعود اليوم لترؤس حكومة غداة إعلان الحريري عزوفه عن ترؤس الحكومة مجدداً. ويأتي تكليف دياب، الأستاذ الجامعي في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، على وقع أزمة سياسية حادة في لبنان وانهيار اقتصادي ومالي متسارع يثير غضب اللبنانيين. وليس لدياب، وهو شخصية مستقلة، إطلالات إعلامية أو تصريحات سياسية في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة. ومنذ بدء التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها مدن عدة من الشمال حتى الجنوب مروراً بالعاصمة، تكاد مواقفه العلنية تقتصر على تغريدة واحدة، نشرها في 20 أكتوبر. وكتب حينها «في مشهد تاريخي مهيب، انبرى الشعب اللبناني موحداً للدفاع عن حقه في حياة حرة كريمة من بيئة وصحة وتعليم وعمل شريف.. له تنحني الهامات وترفع الدعوات بغد أفضل ينعم المواطنون فيه بكامل حقوقهم».