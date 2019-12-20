قتلى وجرحى جراء قصف على إدلب و«مفخخة» برأس العين

دمشق (د ب أ)

أفاد مصدر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بمقتل 3 مدنيين، وإصابة 21 آخرين، جراء قصف جوي روسي، على مناطق في محافظة إدلب، شمال غرب سورية، فيما قُتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في انفجار سيارة «مفخخة» غرب مدينة رأس العين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «أطلقت طائرات حربية روسية صواريخ فراغية على مدن وبلدات معرة النعمان وخان السبل وتل مريخ، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، صباح أمس». وأكد المصدر، مقتل ثلاثة مدنيين في بلدة خان السبل، وإصابة 11 آخرين، وأيضاً إصابة أكثر من 10 أشخاص، في سقوط براميل متفجرة على أطراف مدينة معرة النعمان.

وأضاف المصدر: «إن الطيران الحربي الروسي قصف، منذ ساعات الفجر، بالصواريخ أطراف بلدة معرشورين وبلدات وقرى دير سنبل وسرجة بزابور والناجية وفركيا، في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وسط حركة نزوح آلاف المدنيين من تل المناطق إلى ريف إدلب».

ومن جانبه، قال قائد عسكري في الجيش السوري: «إن كثافة القصف الروسي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي، خلال الأيام الماضية، هي تمهيد لتقدم القوات الحكومية والروسية باتجاه مدينة معرة النعمان ومناطق أوتوستراد حلب حماة».

وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية، أن الطائرات الحربية السورية استهدفت مقراً لحركة أحرار الشام قرب بلدة معرشورين بريف إدلب.

وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 200 غارة على مناطق ريف إدلب.

إلى ذلك، قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، أمس، في انفجار سيارة «مفخخة» في منطقة خاضعة لسيطرة تركيا بشمال شرق سوريا.

ووقع الانفجار في قرية تل حلف غرب مدينة راس العين، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية التي اتهمت «وحدات حماية الشعب» الكردية بالمسؤولية عن الهجوم.