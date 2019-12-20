كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جانتس" يطالب بتغيير التعامل مع قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب زعيم حزب أزرق أبيض والمعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، بتغيير التعامل مع قطاع غزة، بعد تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء الخميس.
وقال "جانتس"، في تغريدة عبر تويتر: "لايجب أن نتعامل مع هذا الموقف باعتباره روتيناً أو مرسوماً بمصير، يجب تغيير المعادلة في غزة والتوصل إلى قرار واضح يهدف إلى الهدوء والأمن لسكان الجنوب".
وجاءت تصريحات جانتس، بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة غلاف القطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطناته.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، موقعا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، بعد زعم إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".
ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرا في بلدة سديروت وفي "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية وأسقطها بصاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية".
واقتلع مستوطنين إسرائيليين، اليوم، مئات أشجار الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.
وكشف تقرير عن الأمم المتحدة في وقت سابق، ارتفاع عدد الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي قدمت خطط لبنائها وتمت الموافقة عليها عام 2019 مقارنة بالعامين السابقين، ليصل عددها إلى 10 آلاف وحدة.