"جانتس" يطالب بتغيير التعامل مع قطاع غزة

طالب زعيم حزب أزرق أبيض والمعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، بتغيير التعامل مع قطاع غزة، بعد تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء الخميس.

وقال "جانتس"، في تغريدة عبر تويتر: "لايجب أن نتعامل مع هذا الموقف باعتباره روتيناً أو مرسوماً بمصير، يجب تغيير المعادلة في غزة والتوصل إلى قرار واضح يهدف إلى الهدوء والأمن لسكان الجنوب".

وجاءت تصريحات جانتس، بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة غلاف القطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطناته.

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ويرد الجيش الإسرائيلي عادة بقصف أهداف لحركة حماس في غزة، على إطلاق الصواريخ، فيما تتصاعد الانتقادات لأداء حكومة نتنياهو المكلفة بتسيير الأعمال في إسرائيل، على السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، وتقديم تسهيلات لحركة حماس.