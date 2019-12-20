كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في في مدينة سورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سيارة مفخخة أودت بحياة خمسة مدنيين في شمال شرق سوريا اليوم الخميس 19 ديسمبر، وهي الأحدث في سلسلة تفجيرات مماثلة في مناطق تسيطر عليها تركيا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في بلدة تل حلف جنوب غرب رأس العين، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا، إن 11 أصيبوا.

ولا يمكن التحقق من الرقم بشكل مستقل من قبل وزارة الدفاع.

كما بدأت تركيا عملية توغل في شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر، أطلق عليها اسم عملية ربيع السلام، لطرد مليشيا وحدات حماية الشعب ذات الغالبية الكردية من المنطقة الحدودية للبلدين بين مدينتي رأس العين وتل الأبيض السوريتين.

ويعد التفجير ثاني هجوم من نوعه تنقله وسائل الإعلام السورية في المنطقة خلال يومين فقط.

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ودمرت سلسلة من السيارات المفخخة بلدات يسيطر عليها المتمردون السوريون بدعم من القوات الخاصة التركية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المارة.

كما اتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب بإعداد السيارات المفخخة.

وإعتبرت أنقرة، أن وحدات حماية الشعب تعتبر منظمة إرهابية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني، أو حزب العمال الكردستاني، الذي شن تمردًا دام عشرات السنين ضد الدولة التركية.

ودعم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، وحدات حماية الشعب في الحرب ضد داعش وما زال يحتفظ بعلاقات عسكرية مع الجماعة، لكنه تجنب أي تورط في قتال الميليشيات ضد غزو تركيا.

كما أدانت الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد توغل تركيا.

