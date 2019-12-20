طائرات إسرائيلية تقصف مواقع حماس في غزة

ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرا في بلدة سديروت وفي "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية وأسقطها بصاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية".

واقتلع مستوطنين إسرائيليين، اليوم، مئات أشجار الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

وكشف تقرير عن الأمم المتحدة في وقت سابق، ارتفاع عدد الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي قدمت خطط لبنائها وتمت الموافقة عليها عام 2019 مقارنة بالعامين السابقين، ليصل عددها إلى 10 آلاف وحدة.