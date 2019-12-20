كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكتل جديد.. قطر تسعى إلى تفكيك وشق صف العالم الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال قطر تسير بسرعة الصاروخ في سبيل هدم المنطقة، عبر دعم جماعة الإخوان ودعم الجماعات الإرهابية، حيث تعمل على تفكيك العالم العربي لمصلحة قوى الشر وشق صف العالم الإسلامي، عبر التكتل الذي ترعاه قطر في ماليزيا الذي يشكل تحالفاً مضاداً لحماية التنظيمات الإرهابية.

قطر ..وجه الإرهاب

وقامت السعودية بتكوين التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، و التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة المتشربة بفكر الاخوان وحزب الله و الحرس الثوري و فيلق القدس من فكر المرشد الإيراني، فيما تعمل قطر لحماية اذرعها في المنطقة من خلال هذا التكتل الذي ترعاه قطر.

تنظيم غير فعال

وفي تلك الأثناء أصبح تنظيم الإخوان غير فعال عربيا لذا اتجهت قطر لنشر التنظيم والتوسع به آسيويا، وعلى الرغم من ذلك لابد من التأكيد أن التحالف الذي تقوده السعودية عربيا و إسلاميا سينهي التطرف والإرهاب أينما وجد

الإخوان هم الأساس

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ويؤكد منير أديب منير، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية خرجت من رحم واحد، مشيرا إلى أن هذا الرحم هو حركة الإخوان المسلمون لأسباب قد يكون هذا التنظيم هو الأقدم في النشأة.

عشرات التنظيمات

ووضح "منير" أن نشأة حركة الإخوان المسلمين الأولى كانت عام 1928، موضحا أنه من خلال هذا التنظيم خرجت عشرات التنظيمات الإقليمية وعابرة الحدود بمصر.

تنظيم الجهاد والإخوان

وأوضح أنه إذا أردنا أن نتحدث عن تنظيم قاعدة الجهاد فهو له علاقة وطيدة بحركة الأخوان المسلمين، لافتا إلى أن أسامة بن لادن اعترف في تسجيل صوتي أنه كان من ضمنهم، مؤكدا أن الدكتور أيمن الذي يرأس هذا التنظيم قال في كتاب خاص به إنه كان له علاقة بهم.

داعش منهم

وأشار إلى أن تنظيم داعش له علاقة بالإخوان المسلمين، مضيفا أن الدليل من خلال أحد من تلك التنظيمات الذي ذكر أن خليفة داعش كان منهم، مضيفا أنهم يدعمون كل تلك الجمعيات والتنظيمات وكان ذلك واضح من خلال منصة رابعة العدوية التي كان يجلس بها كل تلك الجمعيات العنيفة والمتطرفة.