كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: سفير بنين لديه شخص غير مرغوب فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن سفير بنين لديه شخص غير مرغوب فيه، رداً على طرد سفير الاتحاد لدى هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "قرار بنين إعلان أوليفر نيتي شخص غير مرغوب فيه، أمر غير مبرر تماماً، ويتناقض مع هدف الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات وبناء الشراكات فى دول العالم الثالث".

واتهمت بنين، نيتي بالتدخل فى شؤونها السياسية، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، وأشار المتحدث باسم الحكومة، ألان أورونلا إلى أنشطة تخريبية، ولكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وعاد نيتي إلى بروكسل في 1 ديسمبر الجاري، وفقاً للمتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيرجيني باتو. Advertisements