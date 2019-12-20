كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: سفير بنين لديه شخص غير مرغوب فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتهمت بنين، نيتي بالتدخل فى شؤونها السياسية، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، وأشار المتحدث باسم الحكومة، ألان أورونلا إلى أنشطة تخريبية، ولكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وعاد نيتي إلى بروكسل في 1 ديسمبر الجاري، وفقاً للمتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيرجيني باتو.
وقال دبلوماسي بارز من بنين طلب عدم الكشف عن هويته، إن السفير "تدخل في الشئون الداخلية بشكل كبير.. فقد كان يدعو منظمات المجتمع المدني إلى الاحتجاج ضد الحكومة".
وأضاف أن وزير خارجية بنين حذره مرارا بسبب "تجاوزاته".
من جهتها،أكدت متحدثة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل طلب الطرد، وقالت إن سلطات بنين أبلغت الاتحاد بقرارها في 20 نوفمبر.