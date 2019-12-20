سائق تسبب في تفجير سيارته وكاد يفقد حياته..رش معطرا وأشعل سيجارة!

ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن أحد أصحاب السيارات تسبب في حدوث انفجار وخسائر مادية بمنطقة “ويست يوركشاير”، بعدما قام برش معطر هواء داخل السيارة ثم أشعل سيجارة، وتسبب ما فعله قائد المركبة في تحطم زجاج المركبة وتضرر الأبواب، وهيكل السيارة، إلى جانب تحطيم نوافذ بنايات قريبة من موقع السيارة، بينما تعرض هو لإصابات طفيفة.

وأوضحت شرطة “ويست يوركشاير” أن السائق لم يقم بتهوية سيارته بعد رش كميات كبيرة من معطر الهواء، ثم قام بإشعال السيجارة وتسبب ذلك في اشتعال الأبخرة، لافتة إلى أن الانفجار كان قوياً بما يكفي لتلف نوافذ البنايات القريبة.

وأضافت الشرطة: “لحسن الحظ أصيب قائد السيارة بجروح طفيفة فقط، ولكن كان يمكن أن تكون إصابته خطيرة”، وطالبت في ذات الوقت مستخدمي معطرات الهواء باتباع الإرشادات الخاصة المكتوبة على العبوات، مع ضرورة تهوية السيارة جيداً بعد رشها، نظراً لأن معطرات الهواء قابلة للاشتعال.

ووقعت حادثة مماثلة في عام 2017 ، عندما انفجرت سيارة في موقف للسيارات في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي بريطانيا ، ونجا السائق أيضاً بإصابات طفيفة.