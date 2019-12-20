“نيران صديق”..طبيب يتعرض للسرقة والاعتداء بعد “خطة” محبكة من صديقه

تمكنت مصالح الشرطة القضائية، اليوم الخميس، بطنجة، من فك لغز قضية الاعتداء على طبيب و سرقة سيارته ليلة أمس الأربعاء، حيث اعتقلت المشتبه فيه الأول فيما لا زال شريكه في حالة فرار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الأمن مع أحد الأشخاص المشتبه فيهم، أظهرت تردد الطبيب عليه في إطار صداقة تجمعهما، ليقوم بالاعتداء الجسدي عليه، فيما قام صديقه بسرقة سيارته.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن الموقوف اعترف بتعنيفه لصديقه الطبيب بسبب حالة السكر الطافح التي كان عليها.

هذا وحددت مصالح الشرطة القضائية هوية المشتبه به الثاني الذي اقترف عملية سرقة السيارة، وقامت بتعميم مذكرة بحث وطنية في حقه، قصد توقيفه و إستعادة سيارته وتقديمه أمام العدالة.