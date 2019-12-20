الوزير السابق “محمد عبو” غاضب من “أخنوش” لشعوره بالتهميش

قدم الوزير السابق، محمد عبو، استقالته من منصب المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس–مكناس.

وأظهرت وثيقة الاستقالة أنها تحمل تاريخ 18 شتنبر 2019، وبرر فيها عبو استقالته بـ«أسباب موضوعية ستُبسط حيثياتها وملابساتها في الزمان والمكان المناسبين».

وعلمت «أخبار اليوم» أن عبو يشعر بالتهميش في عهد أخنوش، فاختار أخذ مسافة تنظيمية من الحزب.

يأتي ذلك في وقت نشر فيه أعضاء من حزب الأحرار بجهة مكناس–فاس بيانا أعلنوا فيه رفضهم استقالة عبو، وطالبوا بإحاطتهم بـ«الأسباب الموضوعية والسياسية التي دفعت أحد مؤسسي ورموز الحزب إلى تقديم استقالته».

وأعلنوا رفض أي «قرار فوقي» يهم التنسيقية الجهوية للحزب بفاس–مكناس.