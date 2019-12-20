استفتاء عربي يرشح ثلاثي “الأسود” لجوائز الأفضل في 2019

عائشة مجيب – صحافية متدربة

طرح الموقع الرياضي العربي “كووورة”، اليوم الخميس، استفتاء لاختيار الأفضل لسنة 2019، في المجال عالم كرة القدم، سواء العربية منها أو العالمية.

وضمت قائمة أحسن محترف عربي بأروبا، إسم ثلاثي المنتخب المغربي، حكيم زياش نجم أجاكس الهولندي، وأشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند، ولاعب الشالكة 04 الألماني، أمين حارث.

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و سيتنافس نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي أيضا على لقب أفضل لاعب عربي صاعد لسنة 2019، مع السداسي المصري رمضان صبحي، والأردني موسى التعمري، والجزائري إسماعيل بن ناصر، والعراقي مهند علي، والقطري المعز علي.

وبات اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش من أبرز المرشحين للتتويج بلقب أفضل لاعب خط وسط لهذه السنة، إلى جانب فرينكي دي يونج، موهبة برشلونة، وتوني كروس، لاعب ريال مدريد، وجورجيو فينالدوم، لاعب ليفربول، وكيفين دي بروين وبرناردو سيلفا لاعبي مانشستر سيتي، وكريستيان إريكسن، لاعب توتنهام.

يشار إلى أن موقع “كووورة” فتح باب التصويت صباح اليوم، لاختيار الأفضل لسنة 2019.