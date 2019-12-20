قضية الطفلة كوثر.. أسرتها دفنتها اليوم ونتائج التشريح تظهر الجمعة

قررت أسرة الطفلة كوثر بوجليل، التي توفيت صباح الأحد الماضي، في قسم العناية المركزة في مستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش؛ دفنها، مساء الخميس، في مسقط رأسها في إحدى دواوير قيادة “توامة” في إقليم الحوز”.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن اللجنة المختصة الموكول لها تشريح جثة كوثر، أنهت مهمتها، اليوم الخميس، ومن المرتقب أن يسلم الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مراكش التقرير، الذي يضم نتائج التشريح لأسرة كوثر، وذلك يوم غد الجمعة.

وقال أحد أقرباء الهالكة، في حديث له، مع “اليوم 24″، “إن أسرة كوثر قررت تسلم جثتها، اليوم، بعد أن رفضت ذلك، يوم الأحد الماضي، مطالبا بمعرفة أسباب وفاة كوثر.

Advertisements

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، قد أمر، أول أمس الثلاثاء، بتشريح جثة الطفلة كوثر بوجليل، التي توفيت، صباح الأحد الماضي، في قسم العناية المركزة في مستشفى الأم، والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش.

وحسب المعطيات المتوفرة، استمعت الشرطة القضائية في مراكش إلى مجموعة من الأطر الصحية، يوم أول أمس الثلاثاء، بينما استمعت إلى بعض أفراد أسرتها، الاثنين الماضي.

ويذكر أن الطفلة كانت تبلغ قيد حياتها 13 سنة، وهي منحدرة من إحدى دواوير قيادة “توامة” في إقليم الحوز، وقد توفيت، الأحد الماضي، في قسم العناية في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، (جناح الأطفال)، في مراكش.

وأوردت المصادر ذاتها أن الطفلة كانت قد أصيبت بكسر على مستوى ورك رجلها اليسرى، فحملتها أسرتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، يوم 02 دجنبر الجاري، ولم تجر لها العملية الجراحية إلا يوم الاثنين 09 من الشهر نفسه، وبعدها نقلت إلى مصلحة العناية المركزة في غيبوبة تامة.