تقرير- أبرزهم الصالحي و”بالاك”.. لاعبو الرجاء و”لعنة” القميص رقم 10

أصبحت أيام محمود بنحليب لاعب فريق الرجاء الرياضي معدودة داخل البيت الأخضر، بعدما أعلن مدرب الفريق البيضاوي جمال السلامي أمس الأربعاء، خروج اللاعب من مفكرته، مطالبا إياه بالبحث عن فريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي خروج بنحليب المرتقب من القلعة الخضراء، ليؤكد المفارقة الغريبة التي تجعل حاملو الرقم 10 بالرجاء، لا يعمرون طويلا بالوازيس.

*بنحليب من 24 إلى 10

قرر محمود بنحليب خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، تغيير رقم قميصه من 24 إلى 10، حينها أجمع الرجاويين على أن مقام هداف كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” الموسم قبل الماضي، لن يطول، ليتأكد ذلك بعد تصريح السلامي أمس.

* مبينغي.. موهوب خانه الرقم 10

تعاقد الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 مع الغابوني سامسونغ مبينغي، بعد نهاية عقده مع نادي نصر حسين داي الجزائري، غير أن اللاعب الذي قدم مستويات جيدة في اللقاءات القليلة التي لعبها، غادر النسور الخضر مطلع العام 2018.

*الصالحي.. صالح أفسده الرقم 10

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فرض ياسين الصالحي نفسه سريعا داخل الرجاء منذ انضمامه للفريق الأول موسم 2010/2009، حيث ساهمت أهداف اللاعب وتمريراته الحاسمة في قيادة الفريق الأخضر إلى تحقيق مجموعة من الألقاب، قبل أن يتراجع نجمه مطلع الموسم الرياضي 2016/2015 ، بعدما قرر تغيير رقم قميصه من 25 إلى 10، ليتغير معه مستوى اللاعب، ويغادر الرجاء في الميركاتو الشتوي لعام 2016 إلى الكويت الكويتي.

*عقال.. انتكاسة الـ10

انضم صلاح الدين عقال إلى الرجاء صيف 2014 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجيش الملكي، وحمل القميص رقم 10 الذي جعل بريقه يخفت، وهو ما جعل الفريق البيضاوي يفك ارتباطه باللاعب بعد موسم واحد فقط.

*باباتوندي.. لعنة الـ10

تعاقد الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2016 مع النيجيري ميكائيل باباتوندي الذي ارتدى القميص 10، وسرعان ما قدم أوراق اعتماده بالفريق تحت قيادة رشيد الطاوسي، غير أن “لعنة” الرقم 10، جعلت اللاعب ينتقل في “الميركاتو” الصيفي إلى قطر القطري، قبل أن يعود إلى البيضاء لكن من بوابة الوداد الرياضي.

*بالاك.. نجم أفقده رقم 10 بريقه

تنبأ الرجاويون بشكل خاص وعشاق كرة القدم الوطنية عامة، بمستقبل كبير لعبد الصمد أوحقي الملقب بـ”بالاك” لتشابه ملامحه مع النجم الألماني مايكل بالاك، غير أن اللاعب الذي ظهر لأول مرة خلال الموسم الرياضي 2008/2007 مع الفرنسي جون إيف شاي مدرب النسور حينها، فقد بريقه بشكل كبير وتراجع مستواه الموسم تلو الأخر، بعدما حمل الرقم 10، قبل أن يرحل عن الرجاء عام 2012.