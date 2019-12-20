"ماركا" الإسبانيّة تكشف كواليس تحضيرات برشلونة قبل الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ظهر نجوم نادي برشلونة الإسبانيّ في حالة تواضع خلال مباراة "الكلاسيكو" يوم أمس الأربعاء، في "الكامب نو" وكان الفريق الكتالوني محظوظًا للغاية بالخروج بالتعادل السلبي أمام منافسه التاريخي ريال مدريد، وعدم فقدان صدارة الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن كواليس استعدادات برشلونة للقمة، حيث ساد شعور بالقلق الشديد بين قادة الفريق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، ولويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، بسبب الحالة البدنية للفريق الكتالوني.

وحذّر قادة البارسا من التراجع البدني الملحوظ في آخر مباراتين قبل "الكلاسيكو"، وحدث ما يخشاه أصحاب الأرض بتفوق الريال بدنيًا، رغم أن البارسا حصل على يوم راحة أكثر، لأن "الملكي" أظهر التفوق الجماعي، خاصة بالتحركات من دون كرة، وفي الضغط العالي والمرتدات، كما فرض فيدريكو فالفيردي سطوته في وسط الملعب رغم قلة خبرته وخوضه أول "كلاسيكو" له.

وظهر البارسا عاجزًا تمامًا في وسط الملعب، ولم يجد الحلول، وظهر ثلاثي الهجوم ميسي وسواريز وغريزمان في حالة سيئة، لتشير الصحيفة إلى أن التراجع البدني لبرشلونة يرجع بالأساس إلى فترة الإعداد المنهكة في الصيف التي دفعت الفريق للسفر إلى أميركا واليابان.

وتؤكد "ماركا" أن الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه ينتظرون الآن الراحة الشتوية بفارغ الصبر بعد مواجهة ألافيس في الليغا يوم السبت المقبل، لاستعادة الحيوية والتعافي قبل دخول مرحلة الحسم في النصف الثاني من الموسم.