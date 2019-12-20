شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم عناصر أمن.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بـ«موسكو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قتل عنصر من وكالة الأمن الفدرالي الروسية اليوم إثر إطلاق نار من مسلح قرب مقر الوكالة في موسكو، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرون بإصابات خطيرة.

وقال المكتب الإعلامي في الوكالة لوسائل إعلام حكومية: ” إنّ “مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى”، مضيفة أنّ عنصرا من وكالة الأمن الفدرالي قتل، في حين حُيّد المشتبه به ويجري العمل على تحديد هويته.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الصحة قولها: إن خمسة أشخاص أصيبوا إصابة بعضهم خطيرة من بينهم اثنان من موظفي جهاز الأمن الاتحادي.