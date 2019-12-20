شكرا لقرائتكم خبر عن المعاملة بالمثل.. الاتحاد الأوروبي يطرد سفير بنين والان نبدء بالتفاصيل
وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار بنين بإعلان أوليفر نيتي "شخص غير مرغوب فيه، أمر غير مبرر تماما، ويتناقض مع هدف الاتحاد الأوروبي الخاص بتطوير العلاقات وبناء الشراكات فى دول العالم الثالث".
واتهمت بنين في ذلك الوقت نيتي بالتدخل فى الشؤون السياسية لها، وفقا ما أوردته وسائل إعلام محلية، وأشار المتحدث باسم الحكومة، ألان اورونلا إلى أنشطة"تخريبية" ولكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وعاد نيتي إلى بروكسل فى الأول من ديسمبر الجاري، وفقا للمتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، فيرجينى باتو.
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