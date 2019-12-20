شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعدد من الصواريخ مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية في غزة بأن طائرة إسرائيلية قصفت أهدفًا في بيت لاهيا شمال غزة، وهدفًا آخرًا في محافظة خان يونس جنوب القطاع.

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