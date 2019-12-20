الكربولي يرفض ترشيح قصي السهيل او اي مرشح اخر لاتنطبق عليه شروط المتظاهرين

اعلن رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الجمعة، عن رفضه ترشيح قصي السهيل او اي مرشح اخر لاتنطبق عليه شروط المتظاهرين.
وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "اصرار السياسيين على اخطائهم بحق الشعب اصبح خطيئة"، مبينا ان "دماء المتظاهرين الندية واذلال حملة الشهادات بخراطيم المياه ومشاهد غطرسة السلطة ضد شعبها الاعزل مازالت حاضرة في الذاكرة".
واضاف انه "بدلا من الاعتذار واعادة السلطة للشعب يصر سياسيو المال والسلاح على فرض ارادتهم على الجماهير بترشيح سياسيين متورطين بمأساة الشعب لمنصب رئاسة الوزراء".
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