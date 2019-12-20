الحريري: الحل الوحيد لأزمة لبنان هو تشكيل حكومة إخصائيين

قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مساء الخميس، إنه قام بالتسوية لكي تعود المؤسسات ويسير البلد ولم نلبِّ مطالب الناس.

وأضاف الحريري، عبر حسابه على تويتر، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان هو تشكيل حكومة إخصائيين.

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن السلطة الحالية فشلت ولم تقدّم شيئا للبنانيين، مطالبا الجميع بالتكاتف، والاستماع لصوت الثورة بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الحرير إلى رفض الشارع حكومة تعمل بخلفية طائفية.

دعا سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مساء الخميس، أنصار تيار المستقبل إلى التزام الهدوء ورفض أي دعوة للنزول إلى الشارع بعد الإعلان عن تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وفي وقت سابق الخميس استدعى الرئيسي اللبناني العماد ميشيل عون، حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة، بعدما حظي بدعم من "حزب الله" وحلفائه، وكتلة الرئيس عون.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد استقبل الرئيس عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الخميس، وأطلعه على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة.

وأسفرت الاستشارات النيابية النهائية، التي جرت الخميس، مع أعضاء البرلمان، حصول الوزير السابق حسان دياب على 69 صوتا، فيما ذهب 13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد حصلت عليه حليمة قعقور في مقابل 42 نائبا لم يسمّوا أحدا.

وحصل دياب على 69 صوتا منهم فقط 6 نواب من الطائفة السنية، كما تم رفض تسميته من "كتلة المستقبل" ورؤساء الحكومة السابقين.

وكان الحريري طرح السفير السابق نواف سلام الذي حصل على 15 صوتا، حيث تم رفضه من حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما امتنع 42 نائبا عن تسمية أي شخصية.

وبذلك يكون حسان دياب حصل على أغلبية أصوات نواب البرلمان، كما بدأت التدابير الأمنية تتخذ في محيط منزله.