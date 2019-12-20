- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالجمعة 2019/12/20 01:43 ص بتوقيت أبوظبي
طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي - أرشيف
أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في وقت متأخر مساء الخميس، أن سلاح الجو نفذ أكثر من 10 ضربات جوية على مواقع المليشيات بمصراتة.
وكشف المركز أن سلاح الجو استهدف معسكر مليشيا حطين، ما تسبب في مقتل وإصابة 25 كحصيلة أولية.
وتابع أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية متتالية على مواقع لمليشيات مصراتة، أهمها مخزن ذخيرة، مضيفا أن النيران والانفجارات ما زالت مستمرة نتيجة استهداف مخازن الذخيرة.
ومن جانبه، أكد العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أهم المواقع التي تم استهدافها هي موقع في منطقة السكت، ومقر الدفاع الجوي، ومقر كتيبة حطين التابعة لـ"باشاغا" ومزرعة السويحلي.
وأضاف مدير المركز الإعلامي أن الانفجارات مستمرة في مخازن ذخيرة التي استهدفها الطيران، وأن الطيران الحربي لا يزال حتى الآن يحلق في سماء مصراتة بشكل مكثف.
وكانت رئاسة الأركان الجوية بالجيش الوطني الليبي أكدت أن سلاح الجو نفذ 5 غارات جوية ناجحة على مخازن ومعسكرات في مدينة مصراتة مساء الخميس.
وكشفت أن عملية القصف كانت بعد رصد وتوثيق وصول شحنة أسلحة وذخائر لأحد قادة المليشيات المطلوب دوليا صلاح بادي.
وأكدت أن عملية القصف كانت ناجحة، إذ تمكنت مقاتلات السلاح الجوي بإعطاب وتدمير هذه الذخائر قبل نقلها للمحاور.
وشهدت محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة في محور وادي الربيع جنوب طرابلس، وسيطر الجيش الليبي على آخر نقطة في هذا المحور، ودخلت قوات الجيش محور أبوسليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة.
وحقق الجيش الليبي العديد من التقدمات في مناطق متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس، أبرزها التقدم في مشروع الهضبة، وأصبحت قوات الجيش الليبي قرب قلب العاصمة التي تفصلها عنها مسافات متفاوتة ما بين 2 إلى 12 كيلومترا من المحاور المختلفة، وفق تصريحات سابقة للعميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 25 من مليشيا حطين في غارات لسلاح الجو الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.