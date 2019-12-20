شاهد.. سعودية تحيي إحدى حفلات مهرجان ”مدل بيست“ في الرياض.. فمن هي؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365
ضمت قائمة الموسيقيين العالميين والعرب والسعوديين الذين شاركوا في حفلات اليوم الأول من مهرجان ”مدل بيست“ الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة، اسم طبيبة الأسنان السعودية الشابة نوف سفياني.
وقدمت الـ ”دي جي“ الشابة، باسمها الفني ”دي جي كوسم كات“، عرضًا موسيقيًا لافتًا أمام جمهور كبير حضر في مسرح “ UNDERGROUND BEAST 1″ بعد ظهر اليوم الخميس، مع انطلاق المهرجان في العاصمة السعودية الرياض.
نوف ابنة الـ 27 عامًا باتت معروفة اليوم على نطاق واسع حتى من قبل حفل ”مدل بيست“، إذ ساهمت سنوات الانفتاح القليلة على الثقافة والفنون في البلد المحافظ بظهور كثير من المواهب الشابة في مختلف التخصصات الفنية.
وتحمل ابنة مدينة جدة شهادة في مجال الطب وجراحة الأسنان، لكن اهتمامها الرئيس الذي عرفت فيه هو كونها موسيقية شابة في مجال الموسيقى الإلكترونية، بجانب اهتمامها بالرسم.
وانضمت سفياني مؤخرًا لتقديم برنامج تلفزيوني جديد على قناة ”إم بي سي“ يحمل عنوان ”شباب هب“، ويسلط الضوء على إبداعات الشباب السعودي من الجنسين وفي شتى المجالات.
وللموسيقية السعودية الشابة حفل آخر في المهرجان ذاته يوم غدٍ الجمعة، حيث يركز القائمون عليه في جزء من عملهم على دعم المواهب المحلية في المهرجان الذي يشارك فيه 70 موسيقيًا غالبيتهم نجوم عالميون.
والمهرجان الذي يقام في خمسة مسارح على مدار ثلاثة أيام هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.
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