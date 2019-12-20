شكرا لقرائتكم بعد أن قصت شعرها بساحات التظاهر.. شاهد ماذا قالت الطبيبة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدثت الطبيبة العراقية التي لفتت أنظار الرأي العام بعد قص شعرها في ساحات التظاهر عن دورها في دعم المحتجين.

وقالت شذى جمعة، أنها تمارس دورها في ساحات التظاهر إما كطبيبة أو كمتظاهرة، مؤكدة انها تتظاهر ضد الفساد منذ عودتها للعراق في 2015.

كما اضافت إن أصدقائها من كل الأحزاب، وقالت "الموصل والبصرة أهلي.. وأهل الرمادي وتكريت بعيوني". وأكدت أنها بنت كل العراق.

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وأوضحت انها تسامح كل من يتحدث عنها بشكل سلبي، مشيرة أن الأطفال ينادونها "جدة" والشباب ينادونها "يمة". وأكدت أنها ضد الإعدام وهي سلمية وستبقى سلمية.

وكانت جمعة قد تحدثت "للعربية.نت" في وقت سابق، وقالت إن "المأساة العراقية في الفترة الماضية والحالية تؤكد أن الفاعل في السلطة لا يريد الاستقرار الحقيقي لهذه البلاد المجروحة منذ أمد بعيد"، متسائلةً: "إلى متى يبقى هذا الدمار الإنساني في العراق؟ لماذا لا يتم استئصال ثقافة الموت والتخريب والانحدار؟".

يذكر أن عملية قصّ شعر المرأة في العراق يدل على حالة الانكسار الداخلي، كما هو تعبير عن حالة اليأس والحزن الشديد، وهي ظاهرة نابعة من الثقافة القبلية عن العرب داخل العراق.