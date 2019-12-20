وهاب: الحكومة الجديدة لن تكون حكومة "حزب الله" لأنه يرفض حكومة اللون الواحد

شرح رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، تصريحه عن رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، قائلا "التغريدة ليس فيها إساءة للرئيس ميقاتي وليس هناك اتهام له"، موضحاً "أنني لم أقل أن ميقاتي عرض رشوة على حسان دياب بل كانت هدية"، مؤكداً أن "الحكومة الجديدة لن تكون حكومة "​حزب الله​" والحزب يرفض حكومة اللون الواحد".

وفي حديث تلفزيوني، لفت وهاب إلى "أننا ذاهبون في حزيران إلى الانهيار الكامل في ​لبنان​ ويجب أن نبحث عن حلول" وحيا رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ وتيار "المستقبل" على البيان الذي صدر منذ قليل على مساعي تهدئة الشارع ويجب الاستمرار على هذا الموقف لأنه يجب سحب فتيل الفتنة من الشارع لأن الوضع خطير وقد تفلت الامور من أيدي جميع الناس".