الحريري: نحن كسلطة فشلنا بأماكن كثيرة وقمت بالتسوية حتى يمشي البلد

اعتبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ "أننا كسلطة بأماكن كثيرة فشلنا، لم نفعل شيئا لم نقدم ​الكهرباء​ ولا ​الاتصالات​. فشلنا نعم ولكنني لم اذهب الى التسوية عن عبث بل ليمشي البلد وحتى تعود المؤسسات"، مشددا على أن "التفاؤل ضروري في هذه المرحلة".

ولفت الى أن "الناس نزلت الى الشارع وجميعنا سمعناهم ولا يوجد أي حزب لم يسمع، لكن المشكلة اليوم أننا يجب أن نتقدم ويحصل شيء في البلد وأن يكون هناك حكومة"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة للخروج من ​الأزمة​ هو بحكومة أخصائيين وذلك لا يعني أنهم لن يفهوا بالأمور السياسية، بل أن يكون لديهم قرار مستقل ليقوموا بواجبهم في الحكومة".

وأشار الحريري الى أن "كل ما كان يحصل في الحكومة كان يفسرّه البعض في ال​سياسة​ وكل بحسب اهوائه السياسية"، مشددا على "أننا فشلنا في حلّ ​مشكلة النفايات​ وكان الخلاف على التكنولوجيا التي يجب أن تستخدم مثلاً ".

وجزم أن "لا احد يريد أن يأخذ القرار، الكل يريد أن يعمل بخلفية طائفية للاسف. والحمدلله صار في شباب بالشارع تصرّخ وتقول كفى طائفية"، مؤكدا "أنني أول من رشحّت ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​".

وكشف الحريري أنه تفاجأ بـ"موقف ​القوات اللبنانية​ ومن منطلق أن يكون هناك سلام بين ​الطوائف​ ومن منطلق الاعتدال طلبت يومين ثلاثة للتفكير بالموضوع"، مؤكدا "أنني يوم غد سأستقبل رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​"، مضيفا: "لست أنا من يشكّل الحكومة ولكنني لست مرتاحاً لأنني أخاف على البلد".