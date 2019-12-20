الشرطة الأميركية: قتيلان بإطلاق نار داخل دار للمسنين برود آيلاند

أعلنت الشرطة الأميركية عن "مقتل شخصين اثنين وإصابة إثنين آخرين إثر إطلاق نار داخل مجمع سكني للمسنين والمعوقين، بمدينة ويسترلي بولاية رود آيلاند شمال شرق أميركا"، موضحةً أن "مسلحًا يبلغ من العمر 66 عامًا قتل امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا في مجمع "بابكوك فيلاج" السكني وأصاب اثنين آخرين؛ امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، وأخرى في الـ66 من عمرها".
ولفتت إلى أن "مطلق النار قتل نفسه، وعثر عليه ميتًا في وحدته السكنية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري"، مشيرةً إلى أن "إحدى المصابتيْن ترقد في حالة حرجة في مستشفى ويسترلي، وسيجري نقلها إلى مستشفى "ييل نيو هافن" في ولاية كونيتيكت، بينما تخضع الأخرى لعملية جراحية في مستشفى في بروفيدنس عاصمة الولاية".
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