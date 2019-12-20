مسؤول أممي: 2.4 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات

أعلن منسق ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية في ​فلسطين​، جيمي ماكغولدريك، أن "2.4 مليون فلسطيني يحتاجون إلى ​مساعدات​ إنسانية؛ 1.5 مليون منهم يُصنفون بأنهم من أشد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية"، موضحاً أن "صندوق دعم الأمم المتحدة بحاجة إلى ما يقرب من 350 مليون ​دولار​ من أجل إيصال الدعم لهؤلاء المحتاجين".

ولفت إلى "أنهم يهدفون إلى الوصول إلى 1.5 مليون فلسطيني الأكثر احتياجًا للمساعدات الإنسانية، وأنهم بحاجة إلى حوالي 350 مليون دولار من أجل هذا"، مشيراً إلى "أننا ندرك أن مصادر التمويل والإمكانات المتاحة لدينا لن تمكننا من الوصول إلى جميع المحتاجين".

وأضاف "65 في المائة من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية يعانون من عدم توافر الغذاء"، مشيراً إلى أن "هناك احتياجات أخرى مثل ​الصحة​، و​المياه​، و​الصرف الصحي​، والحماية، والمأوى"، مؤكداً أن "دعوتهم جاءت في فترة تتزايد فيها احتياجات ​الشعب الفلسطيني​، وتقلصت فيها المساعدات المقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​".