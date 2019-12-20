النشرة: الجيش السوري سيطر على بلدة ام جلال بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "وحدات من ​الجيش السوري​ سيطرت على بلدة ام جلال ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع المجموعات المسلحة اثر اطلاق الجيش عملية عسكرية بالريف الجنوبي الشرقي".

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