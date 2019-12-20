شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات العدالة والتنمية يطالبون الأتراك الباحثين عن العمل بـ"بيع المناديل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السكرتير العام لمحافظة اللازغ التركية التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، من المواطنين الذين يبحثون عن فرص عمل ببيع المناديل.
ونشر موقع تركيا الآن المعارض على لسان المواطن التركي دنيز تازا أنه يبحث عن عمل منذ فترة طويلة وطلب مساعدة المحافظ ونائب المحافظ لكنهما لم يلبيا طلبه، وأضاف: "ماذا ستكون نهايتي؟"، بخاصة وأنه على وشك الانتحار ولا يستطيع التطلع في وجه أبنائه.
وأوضح دنيز أنه أب لطفلين ولا يمكنه جلب لقمة العيش لمنزله وعلى الرغم من أنه يبحث عن عمل منذ عدة أشهر إلا أن هيئة العمل التركي لم توفر له وظيفة.
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