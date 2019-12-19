"صفعة على وجه ثلاثي الشر".. محاولات فاشلة لشق الصف الإسلامي 

الخميس 19 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

"هجوم ضاري على قمة كوالالمبور الماليزية"، هكذا شن مسؤولون رفيعو المستوى من الإمارات والبحرين والسعودية، أمس، هجومًا على ثلاثي الشر ورعاة الإرهاب قطر وتركيا وإيران، والتي تعقد خلال الفترة من 18 حتى 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة ماليزيا مع ثلاثي الشر ووفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية.



"هاشتاج قمة الضرار".. هكذا نشر مسؤولون عبر حساباتهم الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يتحدثون عن فشل الاجتماع بسبب غياب المملكة العربية السعودية، فضلًا عن تصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أيضًا عبر "تويتر" يقول: "تأكيد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أهمية العمل المشترك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامى، بعكس من حاول السيطرة عليها وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن".

وتسائل وزير الخارجية البحريني، أي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟، صفعة قوية يوجهها وزير الخارجية البحريني للدول رعاة الإرهاب والتي لا قيمة لهم ولا وجود لهم على أرض الواقع سوى أعمالهم الإجرامية والقذرة ودعمهم للإرهاب والتطرف بشكل دائم ومستمر.

لم ينتهِ الأمر، ولكن صفع الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، ثلاثي الشر تركيا وقطر وإيران، وقال عن قمة كوالالمبور "تبددت أحلام الصغار.. ودور المملكة في جميع القضايا العربية والإسلامية معروف والشمس لا تُغطى بغربال وهذا لاينكره إلا أعمى البصيرة".

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"الدور السعودي أفضل من الإيراني الذى يسعى لتدمير الدول العربية وبث الطائفية و القتل لكن الحقد على المملكة جعل البعض يدافع عنهم"، هكذا أكد الأمير السعودي سطام، في رسالته.

من جهته، قال نائب رئيس شرطة دبى، ضاحي خلفان، عبر "تويتر"، إنه أبدى قبيل الإعلان عن قمة ماليزيا قناعته بأن "قمة إسلامية بدون السعودية بلا قمة"، مضيفا أن "الاعتذارات المتوالية" أكدت صحة هذا الموقف.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن الدعوة لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة، تشكل حادثة غير مسبوقة، مضيفًا لــ"سكاي نيوز عربية"، أنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة، خصوصا فى هذا الوقت الذى يشهد فيه العالم صراعات متعددة.

وأشار إلى أن قيام عضو بعقد اجتماعات تخص العالم الإسلامي خارج إطار المنظمة هو شق للتضامن الإسلامي وتغريد خارج السرب، وتابع قائلا إن "أي إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي هو إضعاف للاسلام والمسلمين".

وأشار العثيمين، إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيضعف قوة التصويت لدى العالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي، ووصف منظمة التعاون الإسلامي بأنها "الصوت الجامع والمنصة الكبيرة التي تجمع العالم الاسلامى من شرقه إلى غربه"، مشيرا إلى أن المنظمة أنشأت "للتعبير عن قضايا وهموم العالم الإسلامي، وهي المنصة التي أنشأتها 57 دولة".

وأكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن قمة كوالالمبور 2019 أصغر من أن تحل محل منظمة التعاون الإسلامي، ولا تهدف إلى إنشاء كتلة بديلة لها، موضحًا أنه أبلغ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن القمة لا تهدف إلى إنشاء كتلة جديدة لتحل محل منظمة التعاون الإسلامي.

وقال مهاتير للصحفيين بعد إلغاء ظهوره في جلسة حوار مع الشباب في مركز كوالالمبور للمؤتمرات، إنه عقد مؤتمر فيديو مع الملك سلمان لتوضيح هذا الأمر، مؤكدًا: "نحن أصغر من اللازم، لقد أوضحت له أننا أصغر من أن نفعل ذلك".