الأمم المتحدة: نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب مع إمكانيات الحوثيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:01 صباحًا, 20 ديسمبر 2019 م المناطق _ وكالات قالت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة روزماري ديكارلو، يوم الخميس، إن نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب مع إمكانيات الحوثيين. وتابعت ديكارلو « هجمات أرامكو ساعدت في تصعيد التوتر في المنطقة». وأضافت « واشنطن شاركتنا بعض المعلومات بشأن هجمات أرامكو».

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