شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي روسي بإطلاق نار في موسكو والان نبدء بالتفاصيل
وقال المكتب الإعلامي في الوكالة لوسائل إعلام حكومية: " إنّ "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ عنصرا من وكالة الأمن الفدرالي قتل، في حين حُيّد المشتبه به ويجري العمل على تحديد هويته.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الصحة قولها: إن خمسة أشخاص أصيبوا إصابة بعضهم خطيرة من بينهم اثنان من موظفي جهاز الأمن الاتحادي.
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