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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

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قرر الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، والتى من المقرر أن تنتهى فى 31 يناير القادم، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن المجلس الأوروبى أوضح - فى بيان أصدره بهذا الصدد - أن الاتحاد الأوروبى سوف يمدد العقوبات الاقتصادية التى يفرضها ضد بعض قطاعات الاقتصاد الروسى نظرا لعدم تنفيذ موسكو لبنود اتفاقيات مينسك بالكامل بشأن تسوية النزاع شرق أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبى فرض هذه العقوبات الاقتصادية ضد موسكو عام 2014 بسبب الأزمة شرق أوكرانيا، والتى تساند روسيا فيها العناصر الانفصالية ضد حكومة أوكرانيا .

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