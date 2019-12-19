مقتل مدني بهجوم مسلح شمال بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون شمال بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية الهوية اطلقت النار باتجاه مدني ضمن قرية بشمانا الواقعة على طريق بغداد-موصل، ما ادى الى مقتله في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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